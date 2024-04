Kompany kent zijn straf: in de Premier League lachen ze niet met kritiek op scheidsrechters

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Burnley-coach Vincent Kompany een schorsing van een speeldag opgelegd voor zijn misdragingen in de competitiewedstrijd tegen Chelsea (2-2) op zaterdag 30 maart. Hij kreeg ook nog een speeldag schorsing met uitstel (tot 31 december) en een boete van 10.000 pond (zo'n

De schorsingsdag gaat meteen in, waardoor Kompany komende zaterdag niet langs de lijn mag staan in de thuiswedstrijd in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion.

Kompany gaf na afloop van de partij zijn ongepast taalgebruik toe. Hij excuseerde zich ook bij scheidsrechter Darren England voor zijn woordkeuze. De Burnley-coach protesteerde hevig nadat zijn Franse verdediger Lorenz Assignon in de 40e minuut met rood werd uitgesloten.

Na de match bekritiseerde hij de arbitrage in de Premier League door te stellen dat "de refs dit seizoen gewoon niet goed genoeg zijn". "Ik begrijp dat ze geen makkelijke taak hebben, maar ze moeten het beter doen", zo klonk het.

Na die bewuste wedstrijd was hij ook formeel. "Mijn frustratie kwam voort uit een aaneenschakeling van verkeerde beslissingen dit seizoen, wat simpelweg een effect heeft op onze uitslagen."

"Ik blijf zeggen wat ik denk en zeg het ook tegen de scheidsrechters en officials zelf: ze moeten het beter doen", gaf Kompany toen aan. Zo kenden we hem ook bij Anderlecht.