0 op 9 en nog niet gescoord: Alderweireld zegt duidelijk waar het fout loopt bij Antwerp

Antwerp heeft voor de derde keer op rij verloren in de Champions' Play-offs, nu met 3-0 van Club Brugge. De landskampioen kon ook nog geen enkele keer scoren.

Een zware 3-0 nederlaag is het geworden voor Antwerp tegen Club Brugge. Het was opnieuw niet op niveau en kon blauw-zwart eigenlijk weinig tot niets in de weg leggen. Antwerp staat zo troosteloos laatste in de Champions' Play-offs.

"Af en toe heb je dalen en daar zitten we nu in. Het is niet dat we heel slecht voetballen, alleen tot de zestien van de tegenstander. Dan creëren we te weinig waardoor we ook niet kunnen scoren", zei Toby Alderweireld ons achteraf.

Wat loopt er fout op dit moment? "Als je de wedstrijd analyseert dan doen we het niet slecht, maar we kunnen andere teams te weinig pijn doen op dit moment om meer te verwachten."

"Het zit op dit moment niet mee, maar dat is niet de enige reden. Het is ook kwaliteit en drang, die nu heel snel terug moet komen", zei de kapitein nog.

Titel is weg voor Antwerp

Antwerp volgt nu op negen punten van leidersduo Union en Anderlecht, dat kunnen er straks twaalf worden als één van de twee ploegen wint. De titel mag Antwerp nu al uit zijn hoofd zetten?

"Over de titel verdedigen, daar kunnen we nu zeker niet over spreken. We weten dat er nog een heel belangrijke wedstrijd aankomt met de beker, maar we kunnen de play-offs nu niet weggooien om alles op de beker te zetten", zei Alderweireld nog.