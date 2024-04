Wie wordt kampioen in de Jupiler Pro League? Opta doet voorspelling en ziet één grote favoriet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De play-offs zijn momenteel volop bezig. Er komen nog zeven wedstrijden aan om te bepalen wie de nieuwe landskampioen zal worden.

Ondertussen zijn de play-offs al even bezig. Voor sommige ploegen loopt het al wat beter dan andere. Union was voor de play-offs de favoriet, maar kent een terugval.

Het sportanalysebedrijf Opta heeft berekend hoeveel procent kans iedere club uit de Champions' Play-offs heeft om kampioen te spelen. Volgens Opta is er één grote favoriet.

Union dat momenteel in een dipje zit zou 35.87% kans hebben op de titel. De club pakte in zijn eerste drie wedstrijden 0 op 9. De andere Brusselse club, Anderlecht is met 53,07% kans de grote favoriet.

Club Brugge volgt op vijf punten van leider Anderlecht en telt er 33. Opta geeft blauw-zwart 9,56% kans om in mei de landstitel te mogen vieren.

KRC Genk heeft 31 punten. Zij zouden 1,17% kans hebben. Cercle Brugge en Antwerp hebben respectievelijk 0,22% en 0,11% kans op de titel op dit moment.