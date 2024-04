Europees succes Club Brugge wordt afgestraft: uithaal van Bart Verhaeghe is niet onlogisch

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge plaatste zich donderdagavond voor de halve finale van de Conference League. Daardoor krijgt blauw-zwart nu wel een loodzwaar programma.

De oproep van voorzitter Bart Verhaeghe was duidelijk na de kwalificatie van Club Brugge voor de halve finale van de Conference League. Hij wilde enkele wedstrijden van Club Brugge in de play-offs laten uitstellen.

Het antwoord van kalendermanager kwam er snel: er is gewoon geen ruimte om wedstrijden te verplaatsen. Club Brugge moet het dus doen met de kalender die er nu is. En die oogt wel bijzonder zwaar.

Bijzonder zwaar programma Club Brugge

In 18 dagen zal Club Brugge zes wedstrijden moeten afwerken, om de drie dagen dus. Met daarbij nog eens een reis naar Fiorentina. En Club Brugge heeft dit seizoen al 54 wedstrijden op de teller staan, door voorrondes in de Conference League.

In België komt enkel Union in de buurt met 50 wedstrijden, Racing Genk speelde al 47 wedstrijden. Vooral het verschil met Anderlecht is groot, omdat zij dit seizoen niet Europees speelden. Paars-wit zit nog maar aan 36 wedstrijden.

Volgende week staat er ook nog eens een midweekspeeldag op het programma. In een periode waarin Belgische clubs dus succes kunnen boeken, worden er nog meer speeldagen ingepland. Succes in Europa wordt dus afgestraft.

Maar Antwerp en Union moeten ook de finale van de beker spelen tussen speeldag zeven en acht van de Champions' Play-offs. Heeft Verhaeghe gelijk en moet er iets veranderen in België? Het lijkt er toch op.