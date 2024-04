Genk en Club Brugge-spelers die de competitie spannend maken en bepalende mannen van Charleroi, Gent én RWDM maken de dienst uit

Zoals elke week presenteren wij u ons 'Team van de Week'. Daarin deze week een hoofdrol voor Genk en Antwerp, al zijn er ook nog spelers van andere teams die van belang waren. De strijd is nog verre van gestreden, hier zijn de elf namen die ons weekend kleurden.

Doelman

In doel was het een stevige strijd, want ook Nordin Jackers speelde een heel goede wedstrijd op bezoek bij Union SG. Toch was Guillaume Hubert op een of andere manier misschien zelfs nog meer wedstrijdbepalend. Hij keepte de match van zijn leven en lijkt zo voor de redding van RWDM te kunnen zorgen.

Verdediging

Op de linkerflank kunnen we ook deze week haast niet naast Bjorn Meijer, die het ook prima deed zowel offensief als defensief. Sadick hield dan weer in zijn eentje verschillende spelers van RSC Anderlecht aan de praat, terwijl ook Jelle Bataille zowel aanvallend als verdedigend zijn steentje wist bij te dragen voor Antwerp tegen Cercle Brugge.

© photonews

Middenveld

Op het middenveld was El Ouahdi dé grote held van KRC Genk, met een belangrijke assist op de 1-0 en een absolute totaalprestatie. Griffin Yow speelde ook een prima wedstrijd op de rechterflank, met een goal én assist voor Westerlo.

Daan Heymans maakte het doelpunt van de (voorlopige) redding van Charleroi en was op het middenveld bijna niet van de bal te zetten. En van OH Leuven moest er ook iemand op ons middenveld staan. Thorsteinsson krijgt als spelmaker nipt de voorkeur op Banzuzi.

Aanval

In de spits kiezen we ook deze week voor spelers met impact. Tolu Arokodare maakte een levensbelangrijk doelpunt voor KRC Genk en heeft zo de titelstrijd van een duel in een vierstrijd helpen maken.

Tarik Tissoudali was dan weer de man van Gent in de aanval met een doelpunt én een belangrijke assist, waardoor de Buffalo's stilaan mogen dromen van eindwinst in de Europe Play-off en een wedstrijd om Europees voetbal. En ook Ejuke was met een doelpunt van groot belang voor Antwerp.