Grote verandering op komst in Pro League? Profclubs stemmen over wat we nu al zien op het EK

Er kan een grote verandering komen in de Pro League met oog op volgend seizoen. Op donderdag wordt er gestemd over de komst van een nieuwe technologie.

Op 20 juni staat de Algemene Vergadering van de Pro League op het programma. Daar zal het vooral over het nieuwe format gaan, maar ook andere voorstellen liggen op tafel.

Volgens Het Laatste Nieuws zal er gesproken worden over de mogelijke invoering van de halfautomatische buitenspellijn. Dat is dezelfde technologie als er op het EK wordt gebruikt.

Door het gebruik van de halfautomatisch buitenspellijn, ook wel SAOT genoemd, zou de lijn er veel sneller moeten komen dan nu het geval is in België.

SAOT gaat aan de hand van acht camerastations na welke spelers betrokken zijn. Daar komen dan meteen animatiebeelden van.

De VAR zou dan nog wel moeten controleren of alles in orde is met de beelden. Op dit moment moet de videoref zelf alle lijnen trekken, wat af en toe voor problemen of vertraging kan zorgen.