'Genk mikt hoog en wil PSV en Bologna aftroeven voor goudhaantje'

KRC Genk toont interesse in Ognjen Ugresic, een zeventienjarige spelmaker die momenteel uitkomt voor Partizan Belgrado. Daar maakte hij de voorbije maanden heel wat indruk, waardoor hij op weg lijkt naar een grote stap voorwaarts.

De aanvallende middenvelder kan ook op de flank of zelfs als centrumspits worden uitgespeeld en speelde een prima seizoen bij de U19 van Partizan Belgrado. In 26 wedstrijden totaliseerde hij zeven goals en vier assists.

Ognjen Ugrešić trained with the 1st team & showed TOP physical results.



Member of current staff really likes him. pic.twitter.com/IPcKt4rgiH