Marc Degryse niet mals voor Domenico Tedesco: "Kan je echt bedenkingen bij hebben"

Het was bibberen voor de Rode Duivels, maar ze staan in de achtste finale van het EK voetbal. Marc Degryse was allerminst overtuigd van de prestatie van de Duivels.

Met een 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne heeft België zich geplaatst voor de achtste finale op het EK. In het slot was het wel bibberen, want de Oekraïeners kregen nog een paar goede kansen op de winning goal. "Ze hebben met vuur gespeeld. Ze zijn door het oog van de naald gekropen", zegt Marc Degryse bij HLN. "Het algemene beeld van de Rode Duivels is na die goede match tegen Roemenië opnieuw om niet vrolijk van te worden." De Duivels rekten op het einde nog tijd bij de cornervlag om het 0-0 gelijkspel veilig te stellen. "Het leek in de slotfase wel alsof ze tegen Frankrijk wilden spelen en tevreden waren met die tweede plaats." Kritiek op Tedesco Ook bondscoach Domenico Tedesco moest het ontgelden. Hij startte wel met Tielemans op het middenveld, maar haalde hem op het uur al van het veld voor Mangala. Op het einde werden ook Doku en Lukaku nog gewisseld. "Openda en Bakayoko zijn veel te laat op het veld gekomen. Dat kun je toch niet au sérieux nemen", stelde Degryse. "Dat zijn alibivervangingen om hen toch maar te brengen. Hier kan je echt wel bedenkingen bij hebben."