OFFICIEEL: KV Kortrijk gaat shoppen bij Standard en haalt oude bekende terug

KV Kortrijk bereidt zich achter de schermen goed voor op volgend seizoen. De club verwelkomde op vrijdag een bekend gezicht.

KV Kortrijk kon zich afgelopen seizoen op het nippertje redden. De club werd tweede in de Relegation Play-offs en moest het nadien tegen Lommel SK opnemen in twee wedstrijden die besliste wie er in 1A zou spelen.

De Kerels wonnen beide wedstrijden en konden zich zo verzekeren van nog een seizoen in de Jupiler Pro League. Maar het werd wel duidelijk dat er versterking nodig zou zijn met oog op volgend seizoen.

Gilles Dewaele keert terug naar KV Kortrijk

En die versterking komt er ook. De club deelde vrijdag al leuk nieuws mee. Gilles Dewaele is terug een Kerel!', begint de club op haar website.

'De Belgische flankverdediger was de afgelopen seizoenen actief in Luik, maar zet nu terug zijn handtekening onder een contract bij KVK', gaat KV Kortrijk verder.

De 28-jarige verdediger tekende er een contract tot juni 2027. Hij speelde eerder al anderhalf jaar bij KV Kortrijk voor hij in januari 2022 naar Standard trok.