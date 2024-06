'Belgische topclub ziet sterkhouder vertrekken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG greep de voorbije drie seizoenen nipt naast de titel. Toch zijn verschillende spelers er zeker in de kijker gelopen. En dus wenken heel wat zomertransfers, al kan dat ook tot een exodus leiden.

De voorbije weken waren er al veel geruchten over diverse spelers. Onder meer over Cameron Puertas en Mohamed Amoura gaan de geruchten heel wild de laatste weken.

Voor Amoura zaten de scouts de voorbije maanden meermaals in de tribunes. En diverse ploegen wilden er hem dan ook graag bij. Nu roert er een en ander voor de aanvaller.

Wolfsburg aast op Amoura

Wolfsburg heeft zijn ogen laten vallen op de spits. Dat melden ondertussen al diverse Duitse bronnen. En ze zijn bijzonder geïnteresseerd in de kwieke aanvaller die er een heel straf seizoen heeft opzitten.

© photonews

De aanvaller kende een sterk eerste jaar in België met 22 goals en 7 assists in 45 matchen. Al speelde hij wel povere play-off met 1 goal en 2 assists in 9 matchen. Toch blijft hij indruk maken.

Zo zouden ze bij Wolfsburg tot vijftien miljoen euro willen bieden voor de aanvaller. Benieuwd of dat voldoende is of kan zijn voor de Belgische vice-kampioen, dat boter bij de vis wil voor zijn held en hem zeker niet zomaar wil laten schieten.