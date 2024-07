Straks totale leegloop bij KAA Gent? 'Maar liefst zes belangrijke spelers mogen op zoek naar nieuwe club'

KAA Gent heeft er een minder seizoen op zitten. Na de winterstop liep het allemaal wat minder goed bij de club, die uiteindelijk zelfs naast de Champions' Play-offs grepen.

Doorheen het seizoen vertrokken al enkele basisspelers, maar deze zomermercato zullen er nog heel wat volgen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri mogen maar liefst zes basisspelers vertrekken.

Het gaat hier dan om Jordan Torunarigha, Ismaël Kandouss, Hyun-Seok Hong, Andrew Hjulsager, Tarik Tissoudali en Nurio Fortuna. De club wil hen graag verkopen.

De nieuwe eigenaar van de club zou graag eerst uitgaande transfer regelen, voor er werk wordt gemaakt van versterking. Iets wat de supporters misschien niet al te graag horen.

KAA Gent speelt nog vijf oefenwedstrijden voor het aan de slag gaat in de JPL. Op de eerste speeldag ontvangen de Buffalo's KV Kortrijk.

