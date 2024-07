Goots fileert de aanwinsten van Antwerp: "Daar zaten ze nu toch al een paar seizoenen op te wachten"

Antwerp is op stage vertrokken naar het Oostenrijkse Waidring. Daar wil nieuwe coach Jonas De Roeck de basis leggen voor een sterk seizoen. Dat kan hij ook al doen met vier nieuwkomers.

Antwerp haalde al Denis Odoi (36), de Nederlandse Surinamer Tjaronn Chery (36), de Bulgaar Rosen Bozhinov (19) en de Argentijn Ayrton Costa (24) binnen. Dat zijn niet de transfers die we de laatste jaren bij The Great Old gewend zijn.

"Zoals ik in mijn eerdere analyses al aangaf, hoeven we geen ronkende namen genre Mbokani, Nainggolan of Alderweireld meer te verwachten", zegt analist Patrick Goots daarover in GvA.

“Antwerp zet de tering naar de nering. De komst van de transfervrije Odoi vind ik gevoelig, doch strategisch. Hij kan de groep managen, brengt de juiste mentaliteit mee en is, door zich altijd goed te hebben verzorgd, niet versleten op zijn 36ste.”

De anderen zijn nog een groot vraagteken. “Chery speelde een sterke tweede seizoenshelft bij NEC en is naar verluidt een echte tien. Daar zat Antwerp sinds het vertrek van Lior Refaelov toch al enkele seizoenen op te wachten."

"Bij Costa heb ik een déjà-vugevoel. Twee jaar geleden zei ik in mijn seizoensprognose dat ik het meeste van Gastón Ávila verwachtte. Waarom? Als Overmars een Argentijn voor meer dan vier miljoen euro binnenhaalt, dan weet je dat die kan sjotten. Ook bij Costa heb ik dus hoge verwachtingen. De linksback blijft een knelpuntberoep bij Antwerp. Hopelijk integreert hij zich sneller dan Ávila.”