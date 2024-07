Anderlecht komt vanop stage in Portugal met erg leuk nieuws: 'contract tot 2027'

Anderlecht is momenteel op zomerstage in Portugal. De club deelde tijdens hun stage nog wat leuk nieuws mee.

Robbie Ure kwam iets minder dan een jaar geleden aan bij Anderlecht. Paars-wit nam hem toen transfervrij over van het Schotse Rangers.

De spits kon heel wat indruk maken bij de RSCA Futures. In 16 wedstrijden in 1B kon hij vijf doelpunten scoren en was hij goed voor twee assists.

Dat heeft ervoor gezorgd dat hij een jaar na zijn komst al een contractverlenging kreeg. 'Robbie Ure heeft zijn contract bij RSC Anderlecht verlengd. De 20-jarige aanvaller heeft een contract getekend dat hem tot juni 2027 aan paars-wit verbindt', klinkt het op de clubwebsite.

'Robbie is momenteel met het eerste team op stage in Portugal. In de eerste drie oefenwedstrijden met het eerste elftal was hij meteen goed voor twee doelpunten.'

Academy Director Mikkel Hemmersam liet zich al even uit over de contractverlenging. "De komst van Robbie is tot dusver een mooi verhaal. Vanaf dag één maakte hij een grote indruk bij de RSCA Futures", vertelde hij bij de club.

"Hij is een typische nummer 9. Hij kan de bal bijhouden, doelpunten maken en is uitstekend in de opbouw van het spel. Robbie heeft een sterke persoonlijkheid en is een jongen die weet wat hij wil. We zijn ervan overtuigd dat er een mooie toekomst op hem zit te wachten."