Done deal: Promotiekandidaat zet ambities kracht bij met komst van speler KRC Genk

Bij KRC Genk vertrekt Adnane Abid. De flankaanvaller gaat een nieuw avontuur aan bij Patro Eisden in de Challenger Pro League. Die deal hing al een tijdje in de lucht, maar is nu eindelijk officieel geworden.

Adnane Abid, die samen met Bilal El Khannouss bij KRC Genk de stap naar de A-kern zette, heeft een contract voor twee seizoenen plus een optie op een derde seizoen getekend bij Patro Eisden in de Challenger Pro League.

De speler is geboren in Verviers en maakte in 2017 de overstap naar de jeugd van KRC Genk. In 2022 werd hij overgeheveld naar de A-kern. “Ik speelde een viertal oefenwedstrijden met het eerste elftal, maar liep in volle voorbereiding een gescheurde kruisband op. Dat was een serieuze opdoffer”, vertelde hij daarover aan Het Belang van Limburg.

Deal eindelijk rond voor Adnane Abid

Vorig seizoen speelde Abid bij Jong Genk, maar nu kiest hij voor een verhaal bij Patro Eisden. “De club kwam met een interessant voorstel en de ambitie om in 1A te geraken sprak me meteen aan. Ik kan op de flank en op de ‘tien’ uit de voeten, maar veronderstel dat Patro me vooral voor de flank heeft gehaald.”

Momenteel woont hij nog in Verviers waar hij geboren is, maar eerstdaags zal hij verhuizen naar Maasmechelen om minder kilometers te moeten maken. Abid lag nog tot juni 2025 onder contract bij Genk.

De speler leek niet meteen aanspraak te kunnen maken op veel extra speelminuten in de A-kern van Genk en kiest nu dus voor een nieuwe ploeg. De deal was al een maand in kannen en kruiken, maar is nu pas officieel geworden.