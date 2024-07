'Nieuwe ferme bocht in hachelijk dossier Balikwisha'

Zoals we gisteren al aankondigden heeft William Balikwisha de trainingen nog steeds niet hervat bij Standard. Hij stuurde zijn kat. Intussen is ook al duidelijk geworden dat de winger de wet van '78 gebruikt heeft om zijn contract te verbreken.

De Rouches overwegen juridische stappen tegen dat gebruik van de wet van '78. Ondertussen probeert Balikwisha zo snel mogelijk een nieuwe ploeg te vinden. Dat blijkt nu echter mogelijk eerder tegen hem te gaan werken.

De Congolese international William Balikwisha heeft gebruik gemaakt van de wet van '78 om eenzijdig een einde te maken aan zijn contract met Standard Luik. Sindsdien werd er gesproken over een transfer naar Schalke, maar die gesprekken zijn helemaal spaak gelopen.

© photonews

Balikwisha was ontevreden over zijn beperkte speeltijd en het gebrek aan een toekomstplan aan de boorden van de maas; Sinds 27 mei is hij al officieel een vrije speler, nadat hij zijn contract heeft opgezegd bij de Rouches.

In eigen vel gesneden?

Standard Luik eist echter een compensatie van 300.000 euro en overweegt juridische stappen te ondernemen, aangezien zij menen dat er geen geldige reden was voor de opzegging. In de tussentijd werd er een mogelijke transfer naar Schalke 04 besproken.

Ondertussen is duidelijk geworden in de Duitse pers dat die deal er niet zal komen. In Gelsenkirchen willen ze zich niet verbranden aan deze deal. En alle Belgische teams hebben ook een akkoord om niemand in te lijven die op zo'n manier vrijheid wil bekomen. Of hoe Balikwisha mogelijk in zijn eigen vel heeft gesneden ...