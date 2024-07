Heeft Anderlecht zijn transfer gevonden? Turkse bronnen maken gewag van 20-jarige verdediger

Bij Anderlecht zijn ze op zoek naar versterkingen. Het meest dringende? De verdediging. In Turkije wordt er gewag gemaakt van interesse in een jonge centrale verdediger.

Göztepe's 20-jarige centrale verdediger Taha Altıkardeş zou volgens journalist Safa Can op de verlanglijst van paars-wit staan. Het is niet de eerste keer dat de naam valt, want ook in april werd er al over de verdediger gesproken.

Ook Torino en Hellas Verona zouden echter belangstelling tonen. De talentvolle jongeling staat hoog op de radar van deze clubs, die graag hun verdediging willen versterken.

Göztepe, dat net gepromoveerd is naar de Süper Lig, heeft echter geen haast om afscheid te nemen van hun getalenteerde verdediger. De club heeft aangegeven dat ze Taha willen behouden, tenzij er een bijzonder hoog bod binnenkomt dat hen zou overtuigen om hem te laten gaan.

Anderlecht werkt nog steeds met een beperkt budget en de vraag is dus of Jesper Fredberg hem kan overtuigen. Bij Anderlecht liggen er natuurlijk wel grote kansen om basisspeler te worden.

Paars-wit zoekt zelfs twee centrale verdedigers. Vorig seizoen bleek dat een euvel te zijn, met slechts drie centrale verdedigers. Amando Lapage zou dit seizoen ook wel al een prominentere rol moeten vervullen.