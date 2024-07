Topdeal in de maak? 'Italiaanse topclub komt harder aandringen bij Genk'

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk zit momenteel met een speler die echt wil vertrekken. Tot op heden is er nog geen deal gevonden, maar steeds meer teams komen ondertussen wel aankloppen voor hem. En dus zou het er wel nog steeds kunnen van komen.

Het is ondertussen al lang geen geheim meer dat Matias Galarza graag wil vertrekken bij KRC Genk. Hij zou zich naast het veld niet top voelen in België en wil dan ook graag terug naar eigen land of naar een andere competitie.

Hij stuurde eerst zelfs een paar dagen zijn kat naar de training om een transfer te forceren. Hoewel de club zijn naam bij de lijst van aanwezigen heeft gezet, zou hij - met toestemming van de coach deze keer - niet op stage zijn vertrokken.

© photonews

Boca Juniors uit Argentinië en Udinese uit Italië zijn de eerste twee ploegen die zich hebben gemeld voor Matias Galarza. KRC Genk legde beide aanbiedingen naast zich neer, maar daar trekken de Italianen zich niets van aan.

Udinese duwt door

Zij drukken nu echt wel door om Galarza de komende week in te lijven. Ondertussen zouden er nog andere kapers op de kust zijn om de creatieveling in huis te halen en zo een uitweg te bieden na moeilijke jaren in België.

Matias Galarza kwam twee jaar geleden aan bij Racing Genk, dat hem toen overnam van Argentinos Juniors. Sindsdien speelde hij 56 wedstrijden in het blauw-wit. Daarin wist hij één keer te scoren en gaf hij ook één assist.