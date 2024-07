Transfernieuws en Transfergeruchten 13/07: Koita

OFFICIEEL: JPL-smaakmaker gaat nu schitteren aan het Parthenon: "Klaar om volgende internationale stap te zetten"

Het zat er al even aan te komen en nu is het ook zover. Een smaakmaker uit de JPL gaat het Parthenon opzoeken om in die regio zijn voetbalkunsten te tonen. Aboubakary Koita trekt van STVV naar AEK Athene. (Lees meer)