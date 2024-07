Na de interesse van Gent en Anderlecht: komt Thomas Henry nog terug naar JPL? Spits heeft zijn keuze gemaakt

Thomas Henry kennen we uit zijn OHL-periode, maar ook Gent en Anderlecht hebben in het verleden al dicht bij de Fransman gestaan. Een logische vraag is of de huidige transferperiode dan misschien een terugkeer naar België zou opleveren. Neen, de aanvaller zet zijn carrière voort in Italië.

Thomas Henry heeft in ons land voor OHL 45 doelpunten gemaakt in 79 matchen. In 2021 vertrok hij naar Venezia, een jaar later tekende hij bij Hellas Verona. Daar ontbrak het hem aan speelgelegenheid. Het voorbije seizoen geraakte hij net niet aan 500 speelminuten, daar waren er dan nog een aantal bij van bij de reserven.

Gent en OHL bleven ondanks akkoord achter

Ondanks een contract tot 2026 is de 29-jarige Henry dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dan komt ons land automatisch in beeld. In 2021 was een transfer naar Anderlecht niet veraf en vorige winter had Henry zelfs een persoonlijk akkoord met zowel KAA Gent als zijn ex-club OHL. Uiteindelijk kwam het toch niet tot een overstap.

De Gentenaars waren overigens enkele jaren voordien al in verband gebracht met Henry, maar Hein Vanhaezebrouck was geen grote fan van hem. Volgens Vanhaezebrouck was hij eerder een spits voor een ploeg die op de omschakeling speelt. Een team dat dominant wil spelen, zou hem naar verluidt minder kunnen gebruiken.

Thomas Henry op weg naar Palermo

Desondanks duwde Gent enkele jaren later wel voor hem door, maar het liep hem op een haar na mis. Het gaat ook nu niet tot een terugkeer naar België komen voor Thomas Henry. Hij heeft immers besloten om in Italië te blijven vertoeven. Het wordt dan wel een avontuur in de Italiaanse tweede klasse dit seizoen.

Volgens journalist Alfredo Pedulla heeft hij reeds medische testen afgelegd bij Palermo, dat vorig seizoen zesde eindigde in de Serie B. Het officialiseren van deze transfer is voor zeer binnenkort.