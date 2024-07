Opnieuw stevige domper voor Club Brugge met oog op de Supercup

Volgende week is er al de Supercup voor Club Brugge tegen bekerwinnaar Union SG. En coach Nicky Hayen zit toch wel met de handen in het haar, want er zijn heel wat geblesseerden. Zaterdag kwam er daar nog eentje bij.

Club Brugge is terug van hun zomerstage in Nederland. Daar speelden ze zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen PSV die op een 1-1 gelijkspel eindigde. Volgende week is er dan weer de Supercup en dan begint het écht.

Coach Nicky Hayen zal het zonder veel geblesseerden moeten doen. Zeker achterin is de spoeling dun geworden voorlopig. "We wisten voor het seizoen dat die situatie zich zou voordoen. Dus nu zoeken we vooral naar oplossingen", aldus de coach eerder al.

Maar er blijven ondertussen wel spelers uitvallen. Na een duel moest ook Victor Barbera de strijd namelijk staken. Daardoor mist ook hij meer dan waarschijnlijk de Supercup en mogelijk ook het begin van de competitie.

Ook Barbera valt uit bij Club Brugge

Voor Barbera zelf is het ook een gemiste kans, want de jonge Spanjaard had zich anders mogelijk in de kijker kunnen spelen. Als iedereen fit is, dan worden de speelmogelijkheden en speelkansen voor Barbera alweer kleiner.

Barbera is een 19-jarige centrumspits. Hij kwam vorig jaar over van de B-ploeg van Barcelona en sloot in eerste instantie aan bij Club NXT. Dit seizoen leek hij eens kansen te kunnen krijgen in de voorbereiding en de Supercup.