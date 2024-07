Het is zover: Jan Vertonghen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst bij Anderlecht

Deze week keren de internationals terug op training bij Anderlecht. Naast Kasper Dolberg en Anders Dreyer verwacht paars-wit ook Jan Vertonghen terug te zien, want die heeft de knoop doorgehakt en zijn nieuw contract ligt klaar om te tekenen.

Vertonghen, 37, blijft naar verwachting nog een jaar bij de club, hoewel dit nog niet officieel is bevestigd. Er was even onzekerheid over zijn toekomstplannen omdat zijn vriend Mousa Dembélé naar Portugal verhuist, maar Vertonghen heeft besloten met zijn gezin nog een jaar in België te blijven.

Hij geniet nog te veel van het voetballen en speelde een sterk EK, ondanks die ongelukkige owngoal tegen Frankrijk. De onderhandelingen over een contractverlenging met Anderlecht zijn bijna afgerond.

Vertonghen is een belangrijke leider op en naast het veld en heeft goede relaties met zijn ploeggenoten en de voorzitter van Anderlecht, Wouter Vandenhaute.

Hoewel hij na het EK extra rust heeft genomen, bleef hij nauw contact houden met het team. Anderlecht waardeert zijn ervaring en kwaliteiten en biedt hem af en toe extra rust om zijn lichaam te ontzien.

Zo zal hij af en toe een training of match mogen overslaan als zijn lichaam daarom vraagt. Het drukke schema met Europees voetbal verontrust hem dan ook niet. Hij is een man die graag veel speelt. Vertonghen gelooft in de ambities van de club voor het komende seizoen.