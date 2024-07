Krijgt Club Brugge het héél erg moeilijk in de Supercup? Union SG vuurt al een stevige waarschuwing af

In de voorbije jaren is er een mooie nieuwe rivaliteit ontstaan in de duels tussen Club en Union. De Supercup kan het volgende hoofdstuk hiervan worden.

Blessin, Amoura en Nilsson zijn al weg. Het zal bijzonder moeilijk zijn om Puertas te kunnen houden. Dat zorgt er misschien wel voor dat de Supercup voor Union te vroeg komt. Dat zou een heel redelijke conclusie en communicatie zijn. De kersverse USG-trainer Sébastien Pocognoli wil daar echter helemaal niet van weten.

"Ik denk het niet", weerlegt hij bij VRT NWS de theorie dat de Supercup tegen Club Brugge te vroeg komt voor Union. "De ploeg levert goed werk op training. De ploeg is heel homogeen en heel gedisciplineerd. Kwalitatief zijn we er klaar voor", klinkt het vol vertrouwen. "Dit komt niet te vroeg." Opvallende taal aan USG-zijde.

Union vat Supercup serieus op

"Het is een wedstrijd met een prijs als inzet", zegt Pocognoli over de Supercup. Het is dus meer dan zomaar een match in de voorbereiding. "We willen echt graag winnen en met een zo goed mogelijk gevoel naar de competitiestart toeleven. Winst is altijd positief voor de sfeer in de groep." Dat is dus wel het bestcasescenario.

Het is niet zo dat bij een triomf in Brugge Union al te vroeg piekt met het oog op de competitie. "Ook als we winnen kunnen we nog beter worden. Winst of verlies, we zullen informatie vergaren die belangrijk kan zijn. We zijn klaar om onze job te doen." Dat is klare taal en dus zijn ze bij Club Brugge maar beter gewaarschuwd.

Club Brugge heeft het thuisvoordeel

Een gewaarschuwd Bruggeling is er twee waard en die kan - zeker in eigen huis - uiteraard wel sterk uit de hoek komen.