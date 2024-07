'Mechelen wil verrassen met Rode Duivel'

Zinho Vanheusden keerde na zijn uitleenbeurt aan Standard terug naar Internazionale. Mogelijk krijgt hij deze zomer minstens in de voorbereiding een volwaardige kans om zich te bewijzen in Milaan.

De Italiaanse pers geeft al enkele weken aan dat Inzaghi de verdediger een kans wil geven om hem mogelijk volgend seizoen in de rotatie op te nemen. Daardoor zou Inter, dat er financieel niet sterk voor staat, geen extra verdediger moeten aantrekken.

En dus zou de 24-jarige Belg na een periode bij Standard wel eens in het buitenland kunnen blijven. Al wenkt mogelijk een heel opvallende terugkeer naar België. KV Mechelen wil hem namelijk in huis proberen te halen.

Nieuw Belgisch avontuur voor Zinho Vanheusden?

Volgens Sacha Tavolieri moet Zinho Vanheusden de opvolger worden van David Bates, die meer dan waarschijnlijk naar Standard zal trekken. Op die manier zou het een soort van driehoeksoperatie kunnen worden.

© photonews

De vraag is of eenvoudig Belgisch international Vanheusden zelf wel trek heeft in een avontuur bij KV Mechelen. De speler zou graag zijn kans willen wagen in Italië en niet opnieuw met een uitleenbeurt verkassen.

Mogelijk komt daar tegen het einde van de voorbereiding natuurlijk verandering in, afhankelijk ook van hoeveel kansen Vanheusden al in concreto krijgt de komende weken. Een eerste oefenwedstrijd moest hij alvast aan zich laten passeren.