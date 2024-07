Wouter Vrancken doet boekje open over vertrek bij KRC Genk

Wouter Vrancken start met KAA Gent aan het nieuwe seizoen. Een jaar geleden had niemand dat voor mogelijk gehouden.

In het voetbal weet je nooit. Dat is het minste wat je kan zeggen over Wouter Vrancken. Vorige zomer leek hij nog voor jaren aan de slag te blijven bij KRC Genk, maar uiteindelijk deed hij zelfs het seizoen niet uit bij de Limburgers.

De positie van Vrancken bij KRC Genk ging voor de bijl nadat gesprekken met KAA Gent uitlekten en er al enige wrevel was over de aanpak en de resultaten. Uiteindelijk ging Vrancken niet in de beste verstandhouding weg bij Genk.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws laat de nieuwe trainer van de Buffalo’s weten dat hij sindsdien geen contact meer had met Dimitri de Condé of Peter Croonen.

Anders voorgesteld

“Neen. En dat hoeft ook niet. Er zijn dingen gebeurd waardoor het onmogelijk was om verder te gaan. Ik had graag het seizoen uitgedaan, omdat we twee jaar hard gewerkt hadden met de spelersgroep. Dat was niet mogelijk”, vertelt Vrancken.

“Er werken ook veel fijne mensen in Genk die ik niet zal vergeten. De supporters hebben me altijd gesteund. Daar ben ik hen dankbaar voor. Hoe mijn vertrek daar is gelopen, vind ik jammer. De mensen die het moeten weten, weten wat er is gebeurd.”