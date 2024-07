Aanduidingen speeldag 1: bekijk hier welke scheidsrechters de competitie openen dit weekend

De Jupiler Pro League wordt dit weekend op gang getrapt. De scheidsrechters voor speeldag één werden zopas bekendgemaakt.

Landskampioen Club Brugge neemt het vrijdag al meteen op tegen KV Mechelen om de JPL te openen. Erik Lambrechts zal hier scheidsrechter zijn, hij wordt geholpen door Lawrence Visser die VAR is. De tweede wedstrijd van het seizoen is FCV Dender tegen Union SG op zaterdag. Wesli De Cremer is ref en Wim Smet staat hem bij als VAR.

Later op de dag kijken Beerschot en Oud-Heverlee Leuven elkaar in de ogen. Bert Put moet de wedstrijd in goede banen leiden en wordt geholpen door Simon Bourdeaud'Hui. Anderlecht neemt het thuis op tegen STVV en zal Jasper Vergoote als scheidsrechter krijgen. Bram Van Driessche werd als VAR aangesteld.

Op zondag trekt Standard naar de Cegeka Arena om tegen KRC Genk te spelen. Lothar D'Hondt zal het scheidsrechterspak aantrekken terwijl Bert Put hem vanuit Tubeke kan helpen. KV Kortrijk speelt zijn eerste wedstrijd thuis tegen KAA Gent. Nathan Verboomen zal deze partij fluiten en wordt geholpen door Jasper Vergoote.

Charleroi mag Antwerp nog ontvangen in de avond. Lawrence Visser zal deze wedstrijd in goede banen moeten leiden. Erik Lambrechts zal hem naar het scherm kunnen roepen indien nodig.

KVC Westerlo en Cercle Brugge sluiten de eerste speeldag af in 't Kuipje. Kevin Van Damme is hier scheidsrechter van dienst, met Brent Staessens als VAR.