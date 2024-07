'KV Mechelen heeft nieuwe spits op het oog'

KV Mechelen is deze zomermercato al best actief geweest. De club zou nu geïnteresseerd zijn in een Franse spits.

KV Mechelen is goed bezig op de transfermarkt. De club kon al enkele nieuwe gezichten verwelkomen terwijl er ook al heel wat uitgaande transfer waren. Nu is de club op zoek naar versterking. Volgens Italiaanse media is Malinwa geïnteresseerd in Aurélien Scheidler, een spits die momenteel bij Bari speelt. KV Mechelen zou de speler willen huren met een optie tot koop, maar Bari wil die optie verplicht maken. Zo blijft het nog even afwachten om te zien wat er gebeurt. De Franse spits werd afgelopen seizoen al uitgeleend aan FC Andorra. Hij speelde daar 33 wedstrijden en was goed voor vijf doelpunten. PianetaBari - Calciomercato Bari: per Scheidler avanza il Mechelen. Le ultime https://t.co/PXm5SPddkB — PianetaBari (@PianetaBari) July 23, 2024