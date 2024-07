Supporters Anderlecht dromen van terugkeer spelmaker, die in België opduikt: stand van zaken

Dennis Praet heeft nog steeds geen nieuwe club. De middenvelder kan op heel wat interesse rekenen, ook van Anderlecht. Ondertussen is de spelmaker in ons land te vinden, want hij traint in ... Knokke. Hoe loopt een en ander af?

Dennis Praet zag zijn contract bij Leicester City aflopen en is al sinds het begin van de zomer een vrije speler. Zijn naam werd al genoemd bij Anderlecht, maar nu zouden er gesprekken lopen met het Italiaanse Lecce.

Oplossingen genoeg dus voor de gewezen Rode Duivel. Het was al even bekend dat Anderlecht de middenvelder er graag terug bij zou halen. Maar ook Lecce toont dus ondertussen verregaande interesse in Praet. Zij zouden hem voor drie seizoenen willen contracteren.

© photonews

De spelmaker leek een overstap naar de Serie A te verkiezen boven een Belgisch avontuur, maar tot op heden is er nog geen duidelijkheid over. Volgens diverse bronnen in Italië en België zou hij nog geen beslissing hebben genomen.

De ex-Rode Duivel kan bovendien ook nog eens rekenen op interesse vanuit onder meer Griekenland en Saudi-Arabië. Ondertussen onderhoudt de Belg zijn conditie in Knokke. In het stadion van Knokke FC werkte hij een aantal individuele sessies af.

Conditie onderhouden in Knokke

Dat is in afwachting van een mogelijke transfer. Of die hem in ons land houdt, dan wel naar Italië, Griekenland of het Midden-Oosten zal sturen? Dat is nog een heel andere vraag. De supporters van paars-wit dromen in ieder geval nog steeds.

@dennispraet kom maar lekker terug naar RSCA💜🤍,wat zou je vele MAUVE supporters blij maken😎WE ARE ANDERLECHT 👊— Sonny De boever (@SonnyBoever) July 24, 2024

Lecce blijft ook nog in de markt en gelooft ook nog steeds dat het Praet misschien wel kan overtuigen om de rangen te komen versterken. De komende dagen of weken zal de Belg dan toch de knoop moeten gaan doorhakken.

Alternatief is Abdelkahar Kadri van KV Kortrijk

De Brusselaars hebben ondertussen wel nog een alternatief voor Praet achter de hand, al wordt ook dat geen gemakkelijk verhaal. Ook Abdelkahar Kadri staat nog ver van een handtekening bij RSC Anderlecht. Er zijn ook nog andere ploegen die wat interesse hebben in de spelmaker van KV Kortrijk.

Of het tot een transfer zal komen zal nog moeten blijken. Bij De Kerels klinkt het dat er heel wat interesse in hem is en dat hij mogelijk het nodige geld in het laatje zou kunnen brengen, maar dat er geen noodzaak tot verkoop is. Dat gaven we ook een week geleden al aan.