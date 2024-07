'RSC Anderlecht mikt hoog in zoektocht naar spelmaker: JPL-sensatie of oude bekende op de radar, maar ...'

RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een spelmaker. Twee opties blijven daarbij aan de orde, al is er in geen van beide zaken ondertussen al een doorbraak op komst. En dus wordt het nog een beetje uitkijken naar wat er zal gebeuren.

Volgens La Dernière Heure staan er twee spelers nog steeds nadrukkelijk in de belangstelling van RSC Anderlecht. Eentje daarvan is Dennis Praet, een oude bekende van paars-wit. De andere is Abdelkahar Kadri van KV Kortrijk. Toch zijn er de nodige problemen, want tot op heden hebben ze bij Anderlecht nog steeds geen van beide dossiers kunnen afronden. Dennis Praet wil namelijk graag terug naar de Serie A. Het lijkt er steeds meer op dat hij zijn transfer kan gaan maken. © photonews Dennis Praet zag zijn contract bij Leicester City aflopen en is al sinds het begin van de zomer een vrije speler. Zijn naam werd al genoemd bij Anderlecht, maar nu zouden er gesprekken lopen met het Italiaanse Lecce. Kapers op de kust voor Kadri? En ook Kadri staat nog ver van een handtekening bij RSC Anderlecht. Er zijn ook nog andere ploegen die wat interesse hebben in de spelmaker van KV Kortrijk. Of het tot een transfer zal komen zal nog moeten blijken. "Er is wel wat interesse in Kadri, maar nog geen concrete aanbieding. De club kan financieel wel zo'n transfer gebruiken", lijkt trainer Freyr Alexandersson in de Krant van West-Vlaanderen een mogelijke transfer wel niet tegen te spreken.