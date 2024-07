Eentje van Anderlecht, Club Brugge en zelfs Westerlo! Deze vijf jonge talenten moeten we extra in het oog houden dit seizoen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Jupiler Pro League is terug: vrijdagavond begint het seizoen 2024-2025 in België. En zoals elk jaar is de kans groot dat er jonge talenten zullen doorbreken. Welke jongens moeten we dit seizoen extra in het oog houden?

Chemsdine Talbi (Club Brugge, vleugelspeler, 19 jaar)

De jonge Chemsdine Talbi heeft al laten zien wat hij kan tijdens de Belgische Supercup, waar hij een beslissende assist gaf. En dit zal niet zijn laatste kans zijn om uit te blinken, gezien zijn bekendheid bij Nicky Hayen en zijn tien optredens bij het A-team.

© photonews

Talbi zal speeltijd krijgen en met zijn technische kwaliteiten kan hij snel een publiekslieveling worden. Club Brugge verwacht op korte termijn afscheid te nemen van Andreas Skov Olsen, Antonio Nusa en mogelijk zelfs Philip Zinckernagel: Chemsdine Talbi zou een van degenen moeten zijn die hiervan profiteren.

Luka Vuskovic (KVC Westerlo, centrale verdediger, 17 jaar)

Het verblijf van Luka Vuskovic in onze competitie zal waarschijnlijk kort zijn. Het is al bevestigd dat in juli 2025 dit grote Kroatische talent voor 13,8 miljoen euro naar Tottenham zal vertrekken; Hajduk Split zal hem tot die tijd uitlenen aan KVC Westerlo, dat een waardevolle diamant mag bijschaven.

Een echt fenomeen, maar met de nodige druk. Waarom? Omdat het zeldzaam is dat een 17-jarige doorbreekt als centrale verdediger. Is Vuskovic zo goed als zijn bijna 14 miljoen euro transferprijs doet vermoeden? Bij Westerlo zijn ze ervan overtuigd.

Marko Bulat (Standard Luik, defensieve middenvelder, 22 jaar)

Ondanks de bekende budgettaire beperkingen is Standard Luik erin geslaagd om deze zomer enkele interessante spelers aan te trekken. Onder hen de Kroaat Marko Bulat, die Ivan Leko absoluut wou hebben om zijn middenveld aan te vullen.

Redelijk ervaren maar nog steeds met veel potentieel. Zo heeft Bulat overtuigd in vriendschappelijke wedstrijden. Helaas zal hij aan het begin van het seizoen afwezig zijn vanwege fysieke overbelasting. Toch zal hij een van de spelers zijn om dit seizoen bij Standard in de gaten te houden.

Tristan Degreef (Anderlecht, middenvelder, 19 jaar)

Tristan Degreef is een zijdezachte en elegante middenvelder. Hij kan dé man zijn die RSC Anderlecht van creativiteit en flitsen kan voorzien. Of tenminste: dat is de bedoeling.

Het zou hoe dan ook een echte verrassing zijn als hij dit seizoen niet meer zou spelen dan het vorige (slechts één optreden in de beker), gezien de klasse die Degreef heeft laten zien bij de U23 en hoe dichtbij hij leek te zijn bij het A-team. En we weten dat Neerpede zijn talenten in de schijnwerpers wil zetten...

Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise, vleugelspeler, 19 jaar)

Hebben de scouts van Union Saint-Gilloise opnieuw raak geschoten? In elk geval wordt Anan Khalaili gezien als een veelbelovend talent uit het Israëlische voetbal. Hij speelde zelfs wedstrijden voor U21 op het EK afgelopen zomer en was daar aanwezig in alle wedstrijden van het Israëlische team dat de halve finales bereikte, voordat hij eind 2023 zijn debuut maakte voor het A-team.

© photonews

Een flitsende, vroege vleugelspeler, die een indrukwekkend eerste volledige seizoen bij de profs heeft gehad bij Maccabi Haifa (50 wedstrijden, 14 doelpunten, 6 assists). Khalaili gaf zelfs een assist in de terugwedstrijd tegen KAA Gent in de Conference League, waardoor hij bijdroeg aan de uitschakeling van de Buffalos. Alle tekenen staan op groen voor hem om de nieuwe sensatie van het Parc Duden te worden.