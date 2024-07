Toby Alderweireld komt met opvallend oordeel over EK van Rode Duivels

Toby Alderweireld kende een bijzondere zomer. Voor het eerst in jaren speelde hij niet met de Rode Duivels op een groot toernooi.

Het was bijzonder voor Toby Alderweireld, zo moet hij wel toegeven. “Tijdens de laatste groepsmatch tegen Oekraïne stond ik met MM Antverpia (zijn drankenmerk, red.) op een evenement in Kalmthout waar ook een groot scherm hing”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Anderhalf jaar eerder speelde ik nog mee op het WK in Qatar, en nu stond ik tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels gin-tonics uit te schenken. Het kan verkeren”, lacht de speler van Royal Antwerp FC.

Op wedstrijddagen kriebelde het wel, maar Alderweireld heeft het zeker niet gemist. Hij komt met een opvallend oordeel over het EK van de Rode Duivels.

“Ik vond ze niet slecht. De verwachtingen waren aanvankelijk behoorlijk laag, na het mislukte WK in Qatar. Maar door de goede resultaten in de aanloop naar het EK groeide het geloof toch weer een beetje. Uiteindelijk hebben we alleen tegen Roemenië écht goed gespeeld.”

Al kon het tegen de Fransen ook nog alle kanten op in de achtste finale. “Vlak voor het tegendoelpunt kreeg Kevin De Bruyne nog een goede kans. Als die bal afwijkt en binnendwarrelt, gaan wij door en liggen de Fransen eruit.”

Tactisch was het veel beter dan vroeger, zo geeft Alderweireld nog mee. “Op het WK in 2018 speelden we veel offensiever tegen hen en verloren we ook met 1-0. Nu voetbalden we minder naïef. Helaas wel met hetzelfde resultaat.”