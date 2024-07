'Ligue 1 en Championship geweigerd: Beerschot haalt versterking bij Ajax Amsterdam'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot versterkt zich met Ar'Jany Martha. De linksback slaagde er niet in een nieuwe overeenkomst te vinden bij Ajax Amsterdam.

Ar-Jany Martha probeerde bij Ajax een nieuw contract te versieren. De twee partijen zaten aan de onderhandelingstafel, maar dat leverde uiteindelijk niks op.

Dirk Kuijt zag zijn kans schoon om hem naar Beerschot te lokken en volgens Voetbal International is dat de Nederlander ook gelukt.

Martha had nochtans de nodige aanbiedingen uit Ligue 1 en de Championschip op zak, maar koos heel bewust voor het project van Beerschot. De transfer zou snel aangekondigd worden.

Martha tekent op het Kiel een overeenkomst voor drie seizoenen. Bij Ajax speelde hij 12 keer voor het A-elftal onder trainer John van ‘t Schip.

Met 110 wedstrijden voor Jong Ajax in Eerste Divisie sinds 2019 is Martha recordhouder bij de Nederlandse club. Beerschot opende zijn seizoen na de promotie naar de Jupiler Pro League met een 0-0-gelijkspel tegen OH Leuven.

Het is uitkijken of Martha volgend weekend al deel uitmaakt van de selectie van Dirk Kuijt. Vrijdag trekt de promovendus naar Union SG.