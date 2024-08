Done deal: Fredberg doet het opnieuw en haalt nog meer Deens dynamiet in huis voor Riemer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht is ook binnen de coaching staff stilaan interessante deals aan het sluiten. Brian Riemer was al een tijdje op zoek naar een extra assistent en die zou nu gevonden zijn bij de Deense voetbalbond.

De 53-jarige Deen Jan Michaelsen zal de Deense voetbalbond gaan inruilen voor een avontuur bij RSC Anderlecht. Daarmee zal Brian Riemer de gedroomde assistent krijgen die hij zelf eigenlijk ook al even wou.

De coaching staff van paars-wit was al een tijdje onvolledig. Riemer moest het tot op heden stellen met enkel Roel Clement. Nu is er dus Deense versterking gekomen om Riemer bij te staan - zeker qua taal is er alvast geen probleem.

✅️ OFFICIEL !



🇩🇰 Jan Michaelsen rejoint le staff de l'équipe première.



Jan est un premier renfort pour le staff, le club recrutera également un entraîneur adjoint belge.



Welcome Jan. 🟣⚪️



(📸 @rscanderlecht) pic.twitter.com/aCwACYrgIo — RSC Anderlecht FR (@FRRSCAnderlecht) August 2, 2024

Anderlecht probeerde onlangs ook onder meer Oliver Reiss los te weken, maar die verkoos een job bij Manchester City boven paars-wit. Met Michaelsen is er een nieuwe toevoeging gevonden voor het Deense bastion.

Deal meteen rond

Vorig seizoen waren er vier Deense internationals actief bij Anderlecht, al koos onder meer Schmeichel ondertussen wel voor Celtic Glasgow. Ook in de omkadering is er naast Riemer en nu mogelijk Michaelsen nog heel wat Deens dynamiet te vinden.

CEO Sports Jesper Fredberg en Academy Director Mikkel Hemmersam zijn de twee andere belangrijke mannen in het radarwerk van paars-wit. Zij krijgen nu dus alweer een extra Deen op de loonlijst, want de deal werd snel geofficialiseerd.