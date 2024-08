Transfernieuws en Transfergeruchten 02/08: Sagrado - El Ouahdi - Samoise

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sagrado - El Ouahdi - Samoise

Matisse Samoise vertelt zelf hoever het nu staat met een mogelijk vertrek bij KAA Gent

Julien De Sart is vertrokken bij KAA Gent. Wouter Vrancken houdt alvast zijn adem in, want er zijn nog wat mannen die de ploeg zouden kunnen verlaten. (Lees meer)