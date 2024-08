Union SG heeft zijn plannetje alweer klaar: dit wordt dé man in de aanvalslinie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG kocht deze zomer al heel wat spelers in, maar zag ook opnieuw twee topaanvallers vertrekken. Net als vorig jaar lijken ze echter een speciale oplossing te gaan vinden om dat op te vangen.

Kevin Rodriguez wordt dé man voorin bij Union SG in het nieuwe seizoen, zo laat Het Nieuwsblad weten. Een nieuwe aanvaller zal er niet meer komen in Brussel, want de aanvaller zal alle kansen krijgen om het te maken.

Dat is vorig seizoen eigenlijk ook gebeurd met Nilsson. Hij kwam het jaar ervoor niet vaak in de plannen van Union SG voor, maar door het vertrek van onder meer Boniface kon hij zich vorig seizoen wel helemaal laten zien.

© photonews

En daardoor versierde hij nu ook een miljoenentransfer naar Club Brugge. Het plan van Union SG is om elk jaar mensen verder op te leiden en dan voor heel veel meer geld te kunnen verkopen aan een andere club - tot op heden lukt dat vaak.

Zorgen voor meerwaarde met Kevin Rodriguez

En dit seizoen zal het ook moeten gaan gebeuren met Kevin Rodriguez. Vorig seizoen werd voor hem 4,5 miljoen euro betaald, nu zal hij aan zijn meerwaarde moeten gaan werken en dat zal hij doen als eerste spits.

Met Promise David is er ondertussen vanuit Estland alweer een volgende groeibriljant aangekocht. Die moet dan misschien dit seizoen wat meer in de schaduw opereren, maar weet dan dat hij volgend seizoen veel kansen zal krijgen.