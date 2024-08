Het onvertelde verhaal van Joshua Zirkzee's opkomst naar de top: Vincent Kompany's rol

Joshua Zirkzee maakte deze zomer de overstap naar Manchester United. Hij heeft eindelijk die toptransfer te pakken, maar hij vergeet niet de mensen die hem hierbij hebben geholpen.

Joshua Zirkzee heeft zijn toptransfer te pakken

Deze zomer maakte Zirkzee de overstap van het Italiaanse Bologna naar Manchester United. De Engelse topclub betaalde meer dan 42 miljoen euro voor de Nederlandse aanvaller.

Ooit was hij één van de grote talenten bij Bayern München, maar moest via uitleenbeurten en uiteindelijk een definitieve transfer, aan de weg timmeren naar de top. Eén van die passages was bij Anderlecht onder de vleugels van Vincent Kompany.

Veel te danken aan Vincent Kompany en Anderlecht

In de zomer van 2021 kwam Zirkzee over van Bayern München naar Anderlecht op uitleenbasis. De Nederlandse aanvaller liet direct zien dat hij veel in zijn mars had. In 47 wedstrijden kwam hij 18 keer tot scoren en gaf hij 17 assists.

In het Engelse The Mirror blikt hij terug op deze periode. "Bij Anderlecht, onder de vleugels van Vincent Kompany, heb ik een paar grote stappen gezet. Dingen gingen toen een stuk beter voor mij. Toen ik bij Bayern zat was ik helemaal niet zo’n speler", verklaarde Zirkzee.

Periode bij Bologna

In de zomer van 2022 maakte Zirkzee de definitieve overstap van Bayern München naar het Italiaanse Bologna. Nu was het helemaal aan hem op de stap te zetten naar een top carrière.

Na een aanpassingsperiode werd hij één van de sterkhouders bij de Italiaanse club. Hij klokte uiteindelijk af op 58 wedstrijden. Daarin kwam hij tot 14 doelpunten en gaf hij 9 assists.