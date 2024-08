Verdediger van Standard tegen ex-ploeg Club Brugge: "Heb het mezelf lang moeten wijsmaken"

Club Brugge speelt in de vooravond op bezoek bij Standard. Daar komen ze ook ex-jeugdspeler Ibe Hautekiet tegen.

Ibe Hautekiet is een jeugdproduct van Club Brugge. In 2023 trok de Kortrijkzaan naar Standard, maar dat verliep alles behalve gemakkelijk.

De enige Vlaming aan de boorden van de Maas is er graag gezien, maar hij heeft ook heel wat andere tijden gekend. “Ik heb lastige momenten gekend”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Twee keer geraakte ik geblesseerd en als ik fit was, zat ik meestal op de bank of in de tribune. Gelukkig mocht ik in de laatste wedstrijd op KV Mechelen wel starten. Die ene wedstrijd heeft een wereld van verschil betekend.”

Iedereen was blij dat het seizoen erop zat, maar Hautekiet kon niet wachten tot het nieuwe seizoen van start ging. De honger om te spelen was o zo groot.

“Ik heb mezelf lang wijs moeten maken dat het dit seizoen helemaal anders zou zijn. Maar nu begin ik het ook te geloven”, gaat Hautekiet verder. Al is het ook nog een succes dat hij bij Standard tussen de lijnen staat, want de aanbiedingen waren er.

“Enkele weken geleden had ik drie voorstellen van andere clubs uit België en Nederland. Standard stond ervoor open om me te verkopen, maar toen Leko aangaf dat hij me op dit moment als basisspeler ziet, heb ik er zelf de stekker uitgetrokken. Ik ben anderhalf jaar geleden naar hier gekomen om te bewijzen. Nu ik die kans krijg, ga ik ze niet laten schieten.”