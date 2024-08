📷 'Gedroomde vervanger voor Bilal El Khannouss dan toch niet terug naar JPL'

Bilal El Khannouss werd na zijn avontuur op de Olympische Spelen zondag in de bloemetjes gezet. De vraag is echter of hij nog in actie zal komen voor KRC Genk.

De Marokkaan blijft hopen op een zomers vertrek. RB Leipzig wordt al een tijdje genoemd en wil ook de nodige centen op tafel leggen, maar concreet is het nog altijd niet.

De Limburgers hadden zelfs een vervanger op het oog. KRC Genk wou Felix Lemarechal binnenhalen. Hij is eigendom van AS Monaco, maar speelde vorig seizoen op uitleenbasis voor Cercle Brugge.

Volgens Transfermarkt is zijn actuele marktwaarde om en bij de vijf miljoen euro. Hij liet een heel positieve indruk na bij de Vereniging. In 32 wedstrijden scoorde hij twee keer en deelde hij ook vijf assists uit.

Transferjournalist Sacha Tavolieri zegt dat Lemarechal echter niet zal terugkeren naar de Jupiler Pro League. Volgens hem heeft de Franse middenvelder beslist naar Strasbourg over te stappen. Er zou een deal zijn, met een transfersom van 8 miljoen euro.

❌🔵 Info #KRCGenk :

🇫🇷 Important target for the Genkies,

Félix Lemaréchal won’t stay in #JPL this summer. French midfielder’s has decided to join Racing Strasbourg who reached an €8M agreement with #ASMonaco.

✍🏼 5 years deal. #mercato #RCSA pic.twitter.com/KzetxuHMg2