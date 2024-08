Wijnants trekt aan de alarmbel over degradatieploeg: "Kom je niet ongestraft mee weg"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het zal druk worden onderin de klassering van de Jupiler Pro League. STVV lijkt nu al een vogel voor de kat te zijn.

STVV leed zondagmiddag een 6-1-nederlaag op bezoek bij Royal Antwerp FC. Een absolute ramp, zo zag ook analist Stef Wijnants met lede ogen aan. Al had hij ook wat positiefs te melden over de Kanaries.

“Eigenlijk vond ik ze in balbezit nog niet eens zo slecht. Ze hebben aardig gevoetbald”, vertelt hij in Het Belang van Limburg. “Alleen zie je bij de 2-0 voor Antwerp dat er geen structuur in dat team zit.”

Alles valt snel uit elkaar en in de duels moeten de Kanaries telkens het onderspit delven. Het aantal doelpunten dat STVV incasseert is bijzonder hoog. Daarvoor moet snel een oplossing gevonden worden door trainer Christian Lattanzio.

Die is de grote kop van jut bij de supporters, maar ook het bestuur van de club moet een deel van de verantwoordelijkheid voor deze situatie op zich nemen.

“Al meerdere seizoenen is het zo dat de Japanners van STVV niet investeerden bij de start van de competitie. Ze nemen door zo lang te wachten een groot risico, maar tot nu toe zijn ze zo maar een keer in de problemen geraakt. Maar ik geef ze op dit moment nog het voordeel van de twijfel, omdat ik verwacht dat er nog wel het een en ander zal gebeuren.”

De huidige situatie is voor Wijnants nochtans totaal onbegrijpelijk. “Je kan niet zes spelers van een middenmoter niet vervangen, en er ongestraft mee wegkomen. Een spits, een centrale verdediger en een buitenspeler zijn absoluut noodzakelijk.”