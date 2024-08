Coucke reageert op kritiek na faillissement van Oostende én bijt van zich af: "Ze zijn vier eigenaars na mij failliet gegaan, hé!"

Marc Coucke reageerde de voorbije maanden (zo goed als) niet op de striemende kritiek na het bankroet van KV Oostende. "Na mij hebben ze jammer genoeg geen goede eigenaar meer gehad", klinkt het bij de eigenaar van RSC Anderlecht.

KV Oostende kampte al enkele maanden met financiële schulden. 't Weireldploegsje - zoals Marc Coucke The Kustboys doopte tijdens zijn voorzitterschap - is niet meer. Oostende maakte ondertussen een doorstart als KV Diksmuide Oostende.

Coucke kwam in 2013 aan het roer in het Albertpark. De ondernemer loodste KVO naar de subtop in de Jupiler Pro League én pootte er een ultramoderne tribune neer. Na vijf jaar verliet hij het schip om eigenaar te worden van RSC Anderlecht.

© photonews

Fans, bestuursleden en zelfs het stadsbestuur van Oostende wijzen naar Coucke als één van de schuldigen voor het faillissement van Oostende. Vooral de huur van de tribune zou één van de nagels aan de Oostendse doodskist gebleken zijn.

"Die huurprijs heeft niets met het bankroet te maken", reageert Coucke in Café Congé. "Elke voetbalclub heeft kosten aan zijn infrastructuur. Wij hadden alles betaald en uiteindelijk hebben we er amper rendement uit gehaald. Al kan ik de Oostendenaren ergens snappen. Ze hadden een zondebok nodig."

Ik denk dat ik altijd een deel van de oplossing ben geweest voor KV Oostende én niet het probleem

"Ik zie het faillissement van Oostende ook als een enorm spijtig iets", bijt de ondernemer van zich af. "Maar ze hebben na mij simpelweg geen goede eigenaar meer gehad. Meer zelfs: Oostende is failliet gegaan vier eigenaars na mij! Ik denk dat ik altijd een deel van de oplossing ben geweest en niét het probleem."

Coucke hoopt dan ook dat de kritiek kan stoppen. "Oké, ik heb de club verkocht. Maar dat is het dan ook. Dat is een deel van het ondernemerschap. Pas op, ik luister altijd naar kritiek. Als mensen me vertellen dat het bier in één van mijn zaken te warm was zal ik dat opvolgen. Maar tegen de kritiek rond Oostende kan ik simpelweg niet op. Dat is echt niét plezant."