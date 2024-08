Besnik Hasi met handen in het haar: "Nu hebben we niemand meer"

KV Mechelen begon sterk aan de partij tegen RSC Anderlecht. Het kantelmoment viel echter in de 33ste minuut.

KV Mechelen kwam tegen RSC Anderlecht op voorsprong, maar tegen de rust had paarswit dat al helemaal omgebogen in een voorsprong.

Volgens Besnik Hasi was het kantelpunt van de wedstrijd het uitvallen van spits Lion Lauberbach in de 33ste minuut. Daarna werd het heel erg moeilijk voor Malinwa.

“Mede dankzij de looplijnen van Lion speelden we veel beter in de omschakeling”, aldus Hasi bij Het Belang van Limburg. “Hij zat erg goed in de wedstrijd. Zijn uitvallen was voor mij het keerpunt.” Problemen dus voor Hasi, want Bafdili die de vervanger was van Lauberbach kon niet brengen wat zijn voorganger deed.

“Dan zie je dat we daar dun bevolkt zijn en niet op dezelfde manier kunnen spelen. Dat heeft de fysionomie van de match helemaal veranderd. Onze enige spits is uitgevallen, nu hebben we niemand meer. We zullen volgende week wel zien wat we doen.”

Lauberbach liet weten dat hij deze week al geraakt werd op training en nu voelde hij iets. “Bij het schieten kwam mijn rechtervoet hard op de grond, waarna ik in de buiging een steek in de adductoren voelde. Ik hoop dat het niet te erg is. Maandag laat ik een scan nemen.