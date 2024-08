Fans zien een heel ander OH Leuven dit seizoen, Maziz komt met eenvoudige verklaring

OH Leuven verzekerde zich vorig seizoen pas in de laatste minuut van een zeker behoud. Dit seizoen lijkt het voor de Leuvenaars een positiever seizoen te worden.

Flashback naar 17 maart 2024. OH Leuven heet een overwinning nodig tegen KV Mechelen om geen relegation play offs te spelen. Het lijkt niet te zullen gebeuren tot Nachon Nsingi in de 93e minuut de bal voorbij Coucke tegen de touwen jast. Opluchting aan Den Dreef en de kans om het een seizoen later beter te doen.

© photonews

6 punten maar had meer kunnen zijn

En die kans grijpen ze want na vier speeldagen in het nieuwe seizoen heeft OH Leuven nog geen wedstrijd verloren. Met affiches tegen Beerschot, Genk, Anderlecht en Cercle Brugge is dat zeker geen slechte balans met het vorige seizoen in het achterhoofd. 6 punten is het resultaat, al hadden dat er meer kunnen zijn.

"Want we verdienden tegen Cercle Brugge twee punten meer te pakken ondanks de rode kaart", vertelt winger Youssef Maziz ons na het 1-1 gelijkspel. "We gaven amper iets weg en ik had ook nog kunnen scoren meteen na rust. Het zijn dingen om van te leren", aldus Maziz.

Invloed van de coach

De Franse winger is tevreden met de seizoensstart van OH Leuven en heeft ook een verklaring waarom het nu beter loopt dan vorig seizoen: "De coach had nu de tijd om een volledige voorbereiding te doen met ons. Vorig jaar kwam hij tijdens het seizoen toe en dat is altijd lastig wanneer je een ploeg overneemt om hen meteen te redden."

© photonews

"Nu zie je dat we meer tijd hebben gekregen om ons voor te bereiden. We weten wat we moeten doen op het veld en zijn zekerder aan de bal. Vorig seizoen was het onder Garcia een andere zaak. Volgende week tegen Westerlo zullen we alleszins voor een nieuwe overwinning gaan", besluit Maziz.