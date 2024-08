Gaëtan Coucke geeft aan waarom hij Saoedi-Arabië boven Antwerp verkoos: "Als ze echt hadden doorgeduwd..."

De teneur was duidelijk nadat Gaëtan Coucke zijn transfer naar Saoedi-Arabië bekend werd: waarom zou een 25-jarige doelman nu al naar ginder verhuizen? Coucke gaf in HLN zelf meer uitleg.

Veel mensen vinden hem te jong om nu al naar de woestijn te verhuizen. "Het was voor mij persoonlijk ook niet de makkelijkste beslissing", zegt Coucke in de krant. "Je gaat van dicht bij huis zitten, met vrienden en familie, naar de andere kant van de wereld."

"Het was letterlijk plussen en minnen naast elkaar leggen. Uiteindelijk haalden de plussen het. Mijn vriendin Lisa heeft een goede regeling met haar werk getroffen en kan pendelen."

Hij doet er ook niet flauw over: hij kan bij Al-Orobah FC heel wat meer verdienen dan in Europa. "Natuurlijk is het financieel interessant, je verhuist niet zomaar naar een ander continent", vertelt hij.

Antwerp en Toulouse waren ook geïnteresseerd, maar dat was sportief zelfs niet zo interessant. "Er was wel interesse van ploegen in Europa, maar een keeper heeft niet altijd te kiezen."

"Bij de meeste ploegen was het verhaal dat er eerst iemand moest vertrekken of dat ik een jaar tweede doelman moest zijn. Al-Orobah wilde mij echt als eerste keeper. Bovendien is dit een competitie die heel hard aan het groeien is. Geld speelt een rol, maar mocht er een Europese club echt hebben doorgeduwd, was het misschien een ander verhaal geweest."