Ex-speler Union SG gaat over de schreef en moet zwaar boeten voor obsceen gebaar

Hij was dan wel winnaar van de Duitse Supercup én doelpuntenmaker, maar Victor Boniface kwam met een slechte daad na de wedstrijd. En dat zal de aanvaller uiteindelijk toch vrij duur komen te staan de komende weken.

Victor Boniface heeft namelijk een schorsing gekregen voor de komende twee bekerwedstrijden en kreeg ook een boete voor zijn wangedrag na de wedstrijd. Hij maakte daarbij een obsceen gebaar tijdens de vieringen.

The German Football Association have banned Victor Boniface for one DFB-Pokal match and fined him €25,000 for unsporting conduct after he appeared to show his middle finger towards VfB Stuttgart players while celebrating Bayer Leverkusen's penalty shootout win in the… pic.twitter.com/GZpVKJzUr4