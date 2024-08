🎥 Gezien Tedesco? Jonge Belg meteen beslissend voor zijn club in Europa League

Op de eerste speeldag van de Eredivisie was onze landgenoot Mika Godts al beslissend voor de Ajacieden door een assist te geven op de enige goal van de wedstrijd. Gisteren maakte hij zijn eerste doelpunt van het seizoen.

De wedstrijd begon nochtans niet goed voor Godts en Ajax. Al na vijf minuten spelen kwamen de Amsterdammers op achterstand.

Na de gelijkmaker van Chuba Akpom die later in de wedstrijd nog een hattrick maakte, scoorde onze landgenoot de bevrijdende 1-2. Hij moest de bal er maar gewoon binnen kopen.

De Leuvenaar doorliep zijn opleiding bij KRC Genk voordat hij in januari 2023 voor 1 miljoen euro van Genk naar Amsterdam verhuisde. In april 2023 maakte de Belg zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax.

Bij Ajax kwam hij al 27 keer in actie. Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van vier miljoen euro. Zal Domenico Tedesco de jonge aanvaller tijdens de komende interlandbreak voor het eerst oproepen?

MIKA GODTS 🇧🇪(2005) HEADS AJAX INTO THE COMEBACK LEAD!!!

DEVYNE RENSCH 🇳🇱🇸🇷(2003) WITH A GREAT ASSIST!!!

