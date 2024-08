Bilal El Khannouss heeft een akkoord met... Premier League-club, Genk zal wel met véél minder genoegen moeten nemen

Bilal El Khannouss gaat dan toch Genk verlaten tijdens deze mercato. De spelmaker van Genk heeft lang moeten wachten, maar nu wil Leicester City volle gas gaan om hem binnen te halen.

El Khannouss werd eerder aan enkele Duitse clubs gelinkt, waaronder RB Leipzig, Bayer Leverkusen en Dortmund, maar tot een akkoord kwam het niet. Genk had immers een pittige transfersom rond zijn nek gehangen en dat schrok veel ploegen af.

Maar nu is Leicester, de club van Wout Faes, dus op de proppen gekomen. The Foxes konden na één jaar in The Championship meteen weer de promotie afdwingen en willen zich nog versterken.

Transferspecialist Sacha Tavolieri laat weten dat ze 100 procent voor hem willen gaan en al een persoonlijk akkoord met de speler zelf hebben. Er ligt een contract voor vier jaar voor hem klaar.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op maar liefst 30 miljoen euro. Het zou alweer een toptransfer zijn voor de Limburgers, die eerder ook al goeie zaken deden.

Genk vraagt zo'n 35 miljoen voor hun goudhaantje, maar er wordt nu gewag gemaakt van een bod tussen de 18 en 23 miljoen euro. Die transfersom vond zijn entourage eerder al overdreven. Nu valt het af te wachten of ze er met Leicester wel uitkomen.