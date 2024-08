Heeft Antwerp een probleem? Janssen trekt aan alarmbel na nederlaag tegen KV: "Als we top 6 willen halen..."

Was het een off day of schijn bedriegt tegen bijvoorbeeld STVV toen het 6-1 was? De toekomst zal het uitwijzen, maar in Deurne-Noord is het wel een vraag die zal blijven hangen na de nederlaag tegen KV Mechelen.

Statistieken versus ooggetuige

Volgens de statistieken had Antwerp meer schoten op doel, grote kansen en xG dan KV Mechelen zaterdagavond en ging het bijgevolg dan ook onverdiend onderuit tegen Malinwa. Toch zal bij de Great Old niet het gevoel van onverdiend verlies blijven hangen.

Want zowat driekwart van die statistieken werden verzameld in een noodzakelijk slotoffensief dat uiteindelijk niets opleverde. Toegegeven, Antwerp had op basis van die kansen zeker een punt verdiend maar het zou misschien het spel maskeren.

Grip

Dat gaf ook Antwerp-speler Vincent Janssen toe na affluiten: "Want buiten de kansen die er niet in gingen, moet het nog wel een stuk beter", besefte de Nederlander maar al te goed. "Ik had niet het gevoel dat we grip hadden op de wedstrijd. We kregen ze lastig onder druk."

"Want bij KV Mechelen liep het wel, we kwamen er niet lekker in. In de eerste helft lag er ruimte in de omschakeling met hun hoge flanken maar dat hebben we nagelaten. En ook in de eerste twintig minuten van de tweede helt was het zeker niet goed vandaag", ging Janssen verder.

Top 6

Twee seizoenen was Antwerp nog landskampioen, vorig seizoen eindigden ze 3e na de reguliere competitie en 6e na play offs. "Als we dit jaar opnieuw de top 6 willen halen, zullen we toch beter moeten doen en zeker in de eerste helft beter moeten spelen en de kansen afmaken", was Janssen streng voor zichzelf en zijn ploegmaten.