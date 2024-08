Ivan Leko spreekt zich uit over controversiële uitsluiting: "Vergelijkbare situatie maar..."

Standard heeft met moeite de overwinning behaald tegen Beerschot, waarbij een rode kaart en een strafschop cruciaal waren voor de tweede overwinning van het seizoen. De Kroatische coach begrijpt echter zijn collega, Dirk Kuyt, over de uitsluiting die de wedstrijd veranderde.

Brian Plat's uitsluiting in de tweede helft gaf Standard de kans om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Leko benadrukte dat dergelijke beslissingen de uitkomst van de wedstrijd vaak beïnvloeden.

Net als in de vorige wedstrijd tegen Kortrijk, waar een rode kaart de situatie in het nadeel van Standard veranderde, deed zich dit keer een vergelijkbare situatie voor in het voordeel van de Rouches.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd kwam Standard-coach Ivan Leko even terug op de rode kaart van de Beerschot verdediger. “De uitsluiting verandert de wedstrijd. Ik begrijp mijn collega. De wedstrijd veranderde door een overtreding die misschien niet eens geel waard was in de Premier League. In België is het rood.”

“Hier wil de arbitrage misschien de spelers meer beschermen, maar voetbal is geen ballet en je moet kijken naar de intentie van de speler. Ik denk echter dat dit soort beslissingen zich over een seizoen uitbalanceren”, aldus Ivan Leko.

Leko en zijn team kunnen nu met een gerust hart verder werken aan hun prestaties en voorbereiden op de komende wedstrijden. Volgende week speelt Standard een uitwedstrijd tegen OHL.