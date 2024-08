Vanhaezebrouck heeft straffe cijfers over Antwerp: "Dat is veel, meer dan Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck boog zich ook over het aanvallende compartiment van Antwerp. The Great Old maakt immers niet al te makkelijk een doelpunt. De analist bekeek de statistieken van de troepen van Jonas De Roeck.

Antwerp maakte wel 8 goals, maar 6 ervan kwamen er in de match tegen STVV. "Ze zitten aan 93 doelpogingen in vijf wedstrijden. Dat is veel, meer dan Club Brugge. Maar: slechts 26 daarvan zijn ‘on target’", ziet Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Dat is dus 28 procent van hun kansen binnen het kader. Dat is een van de grote problemen. Rond de 33 à 35 procent is het normale niveau dat je moet halen. Antwerp zit dus onder het aanvaardbare niveau.”

Vanhaezebrouck is een statistiekenman en keek nog wat verder. "Ook opvallend: ze gaven 63 doelpogingen weg, waarvan 25 binnen het kader. Dat is veertig procent aan goeie mogelijkheden voor een tegenstander."

"Kortom, opponenten puren evenveel pogingen ‘on target’ als Antwerp zelf maar wel uit veel minder doelpogingen – dertig minder. Schrap bovendien de 6-1 tegen een zwalpend Sint-Truiden, waarin STVV trouwens bijna evenveel doelpogingen had, en het telt slechts twee goals in vier wedstrijden."

Wie moet er dan bij Antwerp voor de goals zorgen? “Janssen kan dat, Chery ook. Hij kreeg al veel lof voor zijn traptechniek, terecht, maar het was bijna nooit tussen de palen. Ik ben ervan overtuigd dat dit op termijn wel goed komt. Maar Balikwisha is geblesseerd en verder zijn er weinig wisselmogelijkheden."