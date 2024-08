KRC Genk-coach Thorsten Fink zegt wat hij vindt van El Khannouss die niet meer mee wilde trainen: "Hij zal dat nog wel inzien..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vrijdagavond neemt KRC Genk het op tegen KVC Westerlo. Dit na een zeer drukke week in de Cegeka Arena.

KRC Genk heeft het deze zomer al druk gehad, dat was afgelopen week ook niet anders. Zo werd bijvoorbeeld de transfer van Mike Penders naar Chelsea afgerond.

Maar het grootste item was toch Bilal El Khannouss. De aanvallende middenvelder trekt naar Leicester City in Engeland, maar zijn overgang verliep niet zoals gehoopt.

Leicester kwam eerst met een veel te laag bod, dat Genk dan ook weigerde. El Khannouss en zijn entourage waren hier niet zo blij mee.

Daarop besloot de Marokkaanse international dan maar ook niet meer mee te trainen. Uiteindelijk kwam de Engelse club met een beter bod waardoor de transfer dan toch zou kunnen doorgaan. Coach Thorsten Fink reageerde op de soap.

"Bilal El Khannouss is nog heel jong, ik til niet te zwaar aan het feit dat hij niet meer wilde trainen in afwachting van een transfer", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Hij zal ook nog wel inzien dat hij beter iets rustiger was gebleven en meer vertrouwen had gehad in de clubleiding. Dat zijn professionals. Bij dergelijke transfers zijn ook de clubbelangen groot", besluit de coach.