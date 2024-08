Droomaffiche om mee te beginnen en om mee af te sluiten: speeldata van Club Brugge in de Champions League zijn bekend

Club Brugge speelt dit seizoen als enige Belgische club in de Champions League. Blauw-zwart kwam donderdag te weten tegen welke ploegen ze het moeten opnemen.

Op zaterdag werden pas de speeldata bekendgemaakt. De Champions League begint voor Club meteen met een klepper: Borussia Dortmund komt op 18 september naar het Jan Breydelstadion.

Twee weken nadien, op 2 oktober, trekt Club Brugge naar Sturm Graz. Op 22 oktober volgt een verplaatsing naar San Siro, waar er tegen AC Milan gespeeld zal worden.

Op 6 november speelt blauw-zwart thuis tegen Aston Villa, voor het op de 27e van dezelfde maand naar Celtic trekt. Op 10 december ontvangt Club de Portugese landskampioen Sporting CP.

De laatste thuiswedstrijd van Club wordt wordt op 21 januari gespeeld, tegen Juventus. Een week later volgt nog het absolute droomaffiche tegen en op Manchester City.

